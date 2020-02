Grugliasco, cala la produzione: la Lear dimezza i suoi dipendenti

Nessun aumento dei volumi produttivi in vista. Se le cose non cambieranno, degli attuali 485 dipendenti della Lear, ne resteranno meno della metà. L’azienda ha infatti confermato i 250 esuberi nel corso dell’incontro che si è svolto ieri all’Unione industriale di fronte alla quale si sono radunati una sessantina di lavoratori in presidio. Nel suo stabilimento di corso Allamano...

Su Luna Nuova di martedì 18 febbraio 2020