Rivoli, oggi l'ultimo saluto a Mario Bricco

Non ce l’ha fatta Mario Bricco a compiere 90 anni: li avrebbe festeggiati il 19 febbraio. Un breve periodo di malattia in ospedale e poi la sua scomparsa. È davvero l’intera città a piangerlo, a ricordarne la figura di uomo semplice, buono, capace di mettersi al servizio della comunità con progetti importanti. Un uomo che non si è mai tirato indietro di fronte alle responsabilità, affrontate sempre...

Su Luna Nuova di martedì 18 febbraio 2020