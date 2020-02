Rubano l'auto a Oulx e fuggono: presi a Salbertrand

Erano in sei: quattro sono stati denunciati per furto e portati in caserma a Susa, gli altri due, evidentemente non sapendo più come muoversi, hanno pensato bene di rubare un’auto, ma sono stati intercettati e poi arrestati dai carabinieri di Susa. La vicenda si è consumata tra la sera e la notte di venerdì 14 e sabato 15 febbraio fra Oulx e Salbertrand…

Su Luna Nuova di martedì 18 febbraio 2020