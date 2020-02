Almese-Avigliana: ecco i fondi statali per la pista ciclabile

È pronto a decollare il progetto del completamento della pista ciclabile che presto collegherà Almese e Avigliana lungo il percorso della strada provinciale 197, per una spesa complessiva che sfiora i 50mila euro. È arrivato infatti nei giorni scorsi il via libera del ministero dell’ambiente al finanziamento del progetto “Pascal-Percorsi partecipati scuola-casa-lavoro”, promosso dalla Città metropolitana in accordo con 16 comuni, tra cui appunto Almese e Avigliana. Il progetto, per la parte relativa alla fattibilità tecnica...

su Luna Nuova di venerdì 21 febbraio 2020