Beinasco, Valente Sicurezza: 25 posti a rischio

È sempre più incerto il futuro dei dipendenti della Valente Sicurezza di Beinasco, azienda di produzione di serrature. Per l’azienda di strada Borgaretto infatti sono tempi incerti da quando il socio francese dell’azienda ha chiesto la delocalizzazione della produzione in Francia. Una decisione che ha colto di sorpresa i dipendenti, in piena attività. Da quel momento (il 4 febbraio) i 25 lavoratori dell’azienda sono entrati in sciopero per protestare contro la decisione della proprietà...

Su Luna Nuova di venerdì 21 febbraio 2020

