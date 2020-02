Condove piange Ombretta Bussolino, morta asfissiata in casa

Forse ha ancora fatto un ultimo, disperato tentativo per aprire le finestre e provare a mettersi in salvo, ma non è bastato. Era molto conosciuta a Condove Ombretta Bussolino, la donna di 58 anni che nella notte tra martedì 18 e mercoledì 19 febbraio ha perso tragicamente la vita nell’incendio che ha distrutto la sua villetta di via Bruno Buozzi 3, di fronte al centro Don Viglongo. È morta asfissiata dalle esalazioni di fumo che, minuto dopo minuto, hanno saturato completamente il salotto di casa, dove la donna...

su Luna Nuova di venerdì 21 febbraio 2020