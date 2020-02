Dopo il fuoco, la scarpata fa paura a Urbiano

A molti saranno riaffiorate nella mente le immagini terribili di quella notte tra il 28 e il 29 ottobre 2017, quando la fiamme che da alcuni giorni avvolgevano il Rocciamelone scesero a lambire e minacciare le case e furono molti gli evacuati. Per fortuna questa volta tutto si è risolto in poche ore, ma sapere che c’è un incendario che si aggira per le vie del paese non fa comunque dormire sonni tranquilli…

Su Luna Nuova di venerdì 21 febbraio 2020