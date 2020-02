Vaie, è tregua all’Alcar: «Ma ora vogliamo i fatti»

Sarà tregua fino alla fine della prossima settimana all’Alcar di Vaie: ora le maestranze si aspettano che l’azienda mantenga fino in fondo le promesse, saldando almeno una parte di quanto dovuto ai lavoratori, come pattuito soltanto una decina di giorni fa. Si è chiusa con questa sorta di accordo la protesta che martedì 18 febbraio ha visto scioperare nuovamente i dipendenti dello stabilimento metalmeccanico di via Nazionale 30, che produce serbatoi e carpenteria per escavatori. Un film già visto, purtroppo, da queste parti...

su Luna Nuova di venerdì 21 febbraio 2020