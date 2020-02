Coronavirus: scuole e musei chiusi in tutto il Piemonte

È sceso da sei a tre, già nella giornata di ieri, il numero di casi positivi al coronavirus in Piemonte. Oggi, a scopo precauzionale, ha temporaneamente sospeso le sue attività un'azienda di Bruino dove lavora una delle tre persone contagiate. Intanto ieri il ministero della salute, d'intesa con il presidente della Regione, ha stabilito tramite un'ordinanza una serie di misure preventive che resteranno valide fino a sabato 29 febbraio: sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi, in luogo pubblico o privato, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa; chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali (compresi i tirocini), master, corsi universitari di ogni grado e università per anziani, con esclusione degli specializzandi nelle discipline mediche e chirurgiche e delle attività formative svolte a distanza; sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi; sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero; previsione dell’obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso nel Piemonte da zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. I centralini 112 del Piemonte sono in tilt perché in tanti stanno telefonando non per emergenze, ma per informazioni sul Coronavirus. Per informazioni sul Coronavirus, la Regione Piemonte ha istituito il numero verde 800 894545 in modo da liberare il 112: l'invito è di diffonderlo il più possibile.

Servizio completo su Luna Nuova di martedì 25 febbraio 2020