Un'altra domenica di fuoco e paura, colpito l'Inverso di Bussoleno

C’è ancora una mano incendiaria dietro l’ennesimo rogo nella media montagna valsusina. Questa volta è toccato all’Inverso bussolenese, che fino ad ora, in queste settimane particolarmente ventose, era stato lasciato in pace. Ma non c’è pace quando in giro ci sono gli incendiari. Che di solito colpiscono in concomitanza con le prime folate di vento, cosa non verificatasi nel pomeriggio di domenica, circostanza che ha reso meno impattante il pur importante fronte di fuoco…

Su Luna Nuova di martedì 25 febbraio 2020