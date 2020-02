Caprie: la prima tivù della Borgatta’s Factory a suon di musica

La Borgatta’s Factory sbarca in televisione. La prossima settimana il collettivo artistico-familiare composto da Alberto, Luca e Silvano Borgatta, con base a Novaretto e attivo con numerose iniziative culturali in valle e non solo, sarà di scena per ben due volte sul piccolo schermo: lunedì 2 marzo durante Studio Aperto, il telegiornale di Italia1, e venerdì 6 a Italia’s got Talent, il noto talent-show in onda su Sky Uno e Tv8. Una sortita televisiva, quella della Borgatta’s Factory, che anticipa una lunga serie di eventi...

su Luna Nuova di venerdì 28 febbraio 2020