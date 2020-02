Giaglione, la scuola aiutata dalla spesa alla Coop

A volte, o meglio sempre più spesso, occorre arrangiarsi. Lo fa il privato cittadino, lo fa purtroppo sempre più spesso l’ente pubblico. Mancano i fondi, o meglio sono dirottati su altri comparti, salvo poi accorgersi, come in questi ultimi tempi, che ci sarebbero settori prioritari che invece devono fare i conti con le sempre minori entrate e le sempre maggiori privatizzazioni. No, non stiamo parlando di sanità, bensì di scuola. Un luogo che dovrebbe essere al centro dell’attenzione di tutti e dove invece, sempre più spesso “occorre arrangiarsi”. Appunto. Fare di necessità virtù, si dice…

Su Luna Nuova di venerdì 28 febbraio 2020