Quattro architetti bloccati: niente stage in Irlanda

Tra i tanti disagi, grandi e piccoli, procurati dalla diffusione del coronavirus e, soprattutto, dalla psicosi ad esso collegata, c’è anche quello capitato fra capo e coda a quattro giovani valsusini, bloccati alla vigilia della partenza per uno stage in Irlanda. Tre di loro, Roberta Chiabaudo, di Venaus, Davide Rosa Sentinella, di Novalesa, e Chiara Molaro, di Alpignano, sono neo laureati in architettura ed hanno tutti 25 anni; la quarta componente del gruppo, la santambrogese Vanessa Allegro, anch’essa laureata in architettura, ha soltanto cinque anni in più...

Su Luna Nuova di venerdì 28 febbraio 2020