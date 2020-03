Scomparso da quattro giorni: Filippo è svanito nel nulla

Sono quattro giorni che Filippo Calvisio è scomparso. Svanito nel nulla. E a Oulx, dove il ragazzo vive, sono ore di ansia. Per i genitori, la fidanzata e gli amici, che proprio in questi giorni hanno affiancato i carabinieri della compagnia di Susa nelle ricerche. Ma per adesso non ci sono tracce di Filippo. Il giovane, 28 anni, è stato visto l’ultima volta venerdì 28 febbraio ad Oulx, nei pressi della stazione ferroviaria, da qui doveva prendere il treno diretto a Bardonecchia, ma sul posto di lavoro, un ristorante della Perla, non è mai arrivato…

Su Luna Nuova di martedì 3 marzo 2020