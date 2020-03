Saranno celebrati oggi pomeriggio, martedì 3 marzo, alle 14,30, i funerali di Elso Tournour, ex sindaco, partigiano e appassionato di storia locale, scomparso domenica all’età di 94 anni. In realtà Elso Tournour avrebbe tagliato il traguardo dei 95 anni sabato prossimo. Era infatti nato il 7 marzo del 1925 in borgata Piazza, nel centro di Venaus…

Su Luna Nuova di martedì 3 marzo 2020