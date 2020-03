Villardora, finisce col trattore nel dirupo e rimane ferito

Ha riportato alcune fratture agli arti, ma fortunatamente non è in pericolo di vita l’uomo di Villardora, poco più di 70 anni, che sabato 29 febbraio è rimasto ferito nell’incidente avvenuto in località Borgionera mentre si trovava a bordo del suo trattore. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo aveva collegato un verricello al mezzo per trainare sul piazzale del legname adagiato lungo un pendio: qualcosa però in fase di manovra è andato storto, fino a quando il trattore è stato trascinato lungo il dirupo...

su Luna Nuova di martedì 3 marzo 2020