Coronavirus: scuole chiuse fino al 15 marzo in tutta Italia

Il governo è intenzionato a chiudere le scuole in tutta Italia fino al 15 marzo, dunque non solo per questa settimana, com'era previsto per il Piemonte e le altre regioni del nord più colpite dall'emergenza Coronavirus, ma anche per tutta la prossima e in tutto lo Stivale. La proposta del governo tuttavia, data inizialmente per ufficiale, non lo è ancora: la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina ha precisato che il provvedimento è stato sottoposto alla valutazione del comitato-scientifico nominato dall'esecutivo e che la decisione finale verrà ufficializzata nelle prossime ore.

AGGIORNAMENTO (ore 18,30)

È confermata la decisione del governo di chiudere in via prudenziale le scuole e le Università in tutta Italia da domani fino al 15 marzo: il decreto sarà firmato nelle prossime ore dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha dato l'annuncio insieme alla ministra dell'istruzione Lucia Azzolina dopo aver spiegato di aver consultato, sul tema, il professor Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità, la commissione tecnico-scientifica e il ministro della salute Roberto Speranza.