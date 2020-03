Oulx: ritrovato questa mattina Filippo, sta bene

È stato rintracciato questa mattina, in Sud Italia, Filippo Calvisio, il ragazzo di Oulx scomparso. Il 28enne, che lavorava da pochi giorni come cuoco in un locale di Bardonecchia, aveva fatto perdere le sue tracce nella mattinata di venerdì 28 febbraio, quando invece che prendere il treno che l'avrebbe portato sul posto di lavoro, aveva deciso di salire su quello diretto a Torino, senza portare con sé denaro e telefonino. Le sue ultime tracce erano alcune immagini in un video di sorveglianza della stazione di Porta Nuova. Poi più niente fino a stamattina, quando i carabinieri hanno potuto dare la buona notizia alla famiglia. Il ragazzo è in buone condizioni di salute.

