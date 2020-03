Rivoli: rimandato il Mercato Europeo

Il “Mercato Europeo”, giunto alla sesta edizione, previsto per questo fine settimana, è rimandato a quando le manifestazioni potranno tornare alla normalità senza la spada di Damocle della sospensione da Coronavirus. Era nell’aria visto il rimando di altre manifestazioni e così questa mattina l’assessore al commercio di Rivoli, Paolo Dabbene, e il presidente di Fiva-Confcommercio Giacomo Errico hanno concordato di rinviare il “Mercato Europeo” in seguito alle direttive in atto di assicurare il più possibile la tutela della salute pubblica evitando assembramenti di persone. «Mi dispiace che anche questa importante manifestazione venga rinviata - dichiara il sindaco Andrea Tragaioli - ma sono consapevole che i cittadini rivolesi possano capire le ragioni della decisione determinata da questo delicato momento e dell’inopportunità di favorire assembramenti che possono determinare contagi. Sappiamo anche che stiamo attraversando una fase di picco del coronavirus e invito tutti i cittadini a rispettare le semplici regole di igiene e tutela della salute indicate dal Ministero della salute e dall’Istituto superiore della sanità».