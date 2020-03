Almese: con il "Drive" la scuola diventa possibile

Chiuse almeno sino al 15 marzo per cause di forza maggiore, le scuole ai tempi del Coronavirus sono chiamate a trovare dentro di sé le capacità e le risorse per dimostrarsi all’avanguardia. E se da un lato ministero e Regione si stanno attrezzando per mettere a disposizione dei singoli plessi gli strumenti necessari per attivare forme di didattica on-line, ci sono anche Istituti comprensivi come quello di Almese che sono riusciti a fare di necessità virtù, avviando in autonomia un percorso che consente a studenti e insegnanti...

su Luna Nuova di venerdì 6 marzo 2020