Il viaggio lungo l'arco alpino del grifone passa dalla valle di Susa

Ha fatto tappa anche in valle di Susa l’incredibile volo del grifone FB4, che in due giorni e mezzo ha coperto tutto l’arco alpino, per poi proseguire oltre confine, arrivando fin nelle gole del Verdon, in Francia, paradiso degli avvoltoi. Un richiamo della foresta fortissimo quello di questo grifone, catturato e marcato il 2 giugno 2019 nell’ambito di ricerche condotte in collaborazione con l’Università di Udine, il Parco nazionale degli Alti Tauri, BirdLife Slovenia e Croazia e il Parco Natura Viva di Verona. Questo avvoltoio si muoveva sulle Alpi del Friuli. Il 19 e 20 febbraio aveva invece compiuto un lungo volo verso la Lessinia, quasi una prova per il grande volo successivo. Il 28 febbraio al mattino parte dalla riserva naturale del lago di Cornino e dopo alcuni giri sulle Prealpi Carniche, punta deciso a ovest, seguendo con volo diretto il margine meridionale delle Alpi…

Su Luna Nuova di venerdì 6 marzo 2020