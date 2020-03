Neve “marcia”, caos sulle strade dell'alta valle

La nevicata di ieri, non molto abbondante ma capace comunque di produrre uno strato di neve “marcia” molto insidiosa, ha creato più di un problema alla viabilità in alta valle. I problemi maggiori si sono presentati nel pomeriggio sulla strada regionale 23, fra Cesana e Sestriere, poco prima del bivio per San Sicario. Qui un pullman di turisti proveniente da Napoli, munito di gomme da neve ma non di catene, dopo numerosi tentativi è rimasto bloccato nella carreggiata in salita, ostruendo buona parte della strada. Poco dopo in quel tratto è sopraggiunta una cisterna che trasportava gasolio che, nel tentativo di passare nel ristretto spazio a fianco del pullman, ha messo le ruote fuori dalla careggiata, rimanendo bloccata a suo volta, in pericoloso equilibrio sulla scarpata…

Su Luna Nuova di venerdì 6 marzo 2020