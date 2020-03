Condove ai tempi del virus: spesa a domicilio per le fasce deboli

Entra in funzione a partire da oggi il nuovo servizio di spesa a domicilio per le persone anziane residenti a Condove, promosso dall’amministrazione comunale per venire incontro alle fasce più deboli della popolazione in piena emergenza Coronavirus: non solo anziani, quindi, ma anche soggetti immunodepressi o affetti da patologie di vario tipo. A gestire il servizio saranno quattro persone individuate al momento nei due volontari Servizio civile e in due consiglieri comunali, che si occuperanno fisicamente dell’approvvigionamento di generi alimentari...

su Luna Nuova di martedì 10 marzo 2020