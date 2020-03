Coronavirus e cinema, una crisi da Oscar

L’ultimo film prima della chiusura delle sale. Adesso l’unico titolo in cartellone è “Chiuso per virus”. Non un granché. Meritava di più il Premio Oscar “Parasite”, in programmazione alla multisala The Space sabato 7 marzo, spettacolo unico delle 18,30. Vuoi non andare, anche per vedere di nascosto l’effetto che fa. Quanti spettatori ci saranno? Verranno fatte rispettare le distanze (un posto sì, un posto no)? Come si comporterà il pubblico, fin delle biglietterie? Alle 18,24 al The Space di Beinasco, in coda alla cassa, non c’è anima viva. Niente coda dunque...

su Luna Nuova di martedì 10 marzo 2020