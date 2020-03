Orbassano, all’Amaldi-Sraffa le lezioni si fanno in streaming

All’istituto Amaldi-Sraffa non ci si dà per vinti, nonostante l’emergenza sanitaria. «Ci siamo attivati fin da subito - spiega la vicepreside Raffaella Cagnassi - Dal 23 febbraio la preside ha scritto ai docenti, dicendo di stare in contatto con i ragazzi». Se l’aumento dei contagi da coronavirus ha portato con sé molti disagi, ha anche imposto un radicale cambio di abitudini. Alla chiusura delle scuole però l’istituto ha risposto “presente”. Dapprima si è trattato di una veloce riorganizzazione interna del personale, in seguito alle recenti disposizioni ministeriali, soprattutto per il personale Ata (circa 50 persone), ridistribuito per evitare un possibile contagio. Poi si è trattato di strutturare l’insegnamento in remoto...

Su Luna Nuova di martedì 10 marzo 2020

