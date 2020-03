M5S: «Avviare sperimentazione farmaci anti-Coronavirus anche in Piemonte»

«Anche in Piemonte venga attivata la sperimentazione di farmaci contro il Covid-19». La richiesta arriva dal gruppo consiliare regionale del Movimento 5 Stelle, sulla base di quanto appreso dal sito dell’Aifa, Agenzia Italiana del Farmaco: sono stati infatti promossi due studi sperimentali per valutare l’utilizzo del farmaco Remdesivir (antivirale) presso cinque centri presenti sul territorio nazionale (ospedale Sacco di Milano, policlinico di Pavia, Azienda ospedaliera di Padova, Azienda ospedaliera universitaria di Parma e Istituto nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma). «Inoltre - spiegano la capogruppo M5S Francesca Frediani, i consiglieri Giorgio Bertola e Sean Sacco - apprendiamo dalle agenzie di stampa che l’azienda Roche ha messo a disposizione gratuita un altro farmaco, il Tocilizumab (antiartrite), già usato in Cina e presso le strutture italiane di Napoli, Milano, Bergamo e Fano. Chiediamo al presidente Cirio e all’assessore Icardi di individuare subito in Piemonte le strutture presso le quali avviare le sperimentazioni farmacologiche e metterle nella disponibilità dell’Aifa».