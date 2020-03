Rivoli, assistere il padre anziano ai tempi del Coronavirus

Il vivere quotidiano al tempo del Coronavirus, ovvero storie di ordinaria follia. Ognuno si organizza come può e come sa. Specie chi deve far fare assistenza agli anziani parenti che vivono in una casa loro, ma che non sono più autosufficienti. È il caso di Marisa Musso, che ogni giorno fa la spola da via Salvemini dove vive lei e via Luigi Gatti dove vivono il padre, Giuseppe 98 anni, e la madre Caterina, pochi di meno. «Già, per poter fare quasi tutto mi alzo alle 5,45. Adesso con le norme da osservare per il “distanziamento sociale” al fine del contenimento del contagio devo pensare anche a giustificare i miei giri con auto - dice - Ho preparato le autorizzazioni per circolare con entrambe le fotocopie delle carte identità dei “nonnini” in caso mi fermassero, così da non dover stare a spiegare più di tanto».

Ma disagio a parte, quello che la preoccupa è il Coronavirus. «Non nascondo che sono preoccupata e lo dice una che pensa positivo - commenta - alla televisione ho sentito che scienziati e medici hanno previsto che il boom a Milano arriverà tra circa un mese. E noi?». Proprio per questo teme che le restrizioni non siano sufficienti. Allude al fatto che, di concerto con le imprese, il presidente della Regione Alberto Cirio ha trovato una mediazione per non obbligare le aziende a fermare la produzione e chiudere. Vero che alcune delle piccole stanno comunque fermando i motori, ma non le grandi. «Non trovo giusto - replica - si discrimina tra le varie categorie di lavoratori: tanti in prima e primissima linea ed altri nelle retroguardie. È pur vero che l’economia non si può fermare, ma non ci devono essere cittadini di Serie A e Serie B».