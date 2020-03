Rivoli, la libreria realizza videoletture per i più piccoli

A causa del prolungarsi della norma della “distanza sociale” per evitare il contagio da Cortonavirus, la Libreria Ubik di via Piol 37/D è partita con due importanti servizi al pubblico, uno dei quali rivolto ai più piccoli. «Visto che la chiusura delle scuole costringe bambini e ragazzi a stare a casa, siamo partite con un progetto di letture online curato da Laura Riviera dedicato ai più piccoli, avvalendoci dell’aiuto di genitori, nonni e zii», spiega Antonella Menzio, titolare della libreria assieme alla figlia Cristina Pregnolato. La realizzazione è semplice. «Sceglieremo una serie di racconti per bambini, faremo dei video durante tali letture e li posteremo online sui nostri social - prosegue - Ci piacerebbe coinvolgere tanti in questo progetto». Chi desidera partecipare può segnalare la propria disponibilità, scrivendo a ed indicando nell’oggetto “Progetto Video Letture”. Poi invieremo loro i brani da leggere e, una volta che il video rivoli@libreriarivoli.it sarà pronto, lo pubblicheranno. La seconda iniziativa, comune a molte altre librerie, è la consegna di libri a casa. Chi lo desidera può ordinare con una semplice telefonata i libri che desidera leggere o regalare. Loro li consegnano in giornata senza alcun costo aggiuntivo. Per ordini ed ulteriori info chiamare 011/ 9532152.