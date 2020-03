Rivoli, la paura del Coronavirus non ferma la solidarietà

Neppure la paura del contagio da Cornavirus tiene lontano i volontari impegnati nel progetto della Mensa dei poveri che accoglie nel salone dell'oratorio della Stella i senza tetto il sabato e la domenica. L'ormai nota iniziativa intitolata “Aggiungi un posto a tavola” di solito offre, a chi ne ha bisogno, un pranzo caldo al desco allestito nella sala dell'oratorio della Stella. In questo periodo però si sono resi necessari alcuni cambiamenti per ottemperare alle norme diramate dal Governo ed in ottemperanza a quanto stabilito dalla comunità scientifica e dall'Oms, organizzazione della sanità mondiale. Così invece di farli entrare e sedere gli uni accanto agli altri, con il pericolo di contagio tra loro e con i volontari stessi, si consegnano buste con panini che garantiscano comunque l'apporto alimentare (proteico ecc) necessario. Anche il tipo di consegna è cambiato: da un vetro della mensa i volontari, muniti di guanti e mascherina, consegnano facendo in modo che siano sempre uno alla volta davanti allo sportello. Sabato scorso erano “solo” (si fa per dire) 23, ma domenica il numero è raddoppiato ed erano ben 55. L'altro cambiamento riguarda la mensa dei poveri che si tiene nel corso della settimana, che viene erogata dai volontari del Cda, il Centro d'ascolto nei loro locali. Per rendere tutto più semplice, invece, in questo momento di emergenza sanitaria, anche quei pasti vengono serviti in busta e sempre dallo sportello della Stella. Sia in un caso che nell'altro si è ridotto il numero dei volontari coinvolti, non già per minor impegno degli stessi, ma per volere degli organizzatori che tengono molto alla sicurezza che, anche per loro, passa nell'evitare assembramenti a stretto contatto. Ancora una volta la Mensa dei poveri, nata anni fa per volontà del Gruppo Masci Rivoli 1, supplisce alle carenze che mettono a dura prova proprio i più bisognosi.