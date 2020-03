La Chiesa: drappi bianchi o candele accese per festeggiare S.Giuseppe

In vista della festa di San Giuseppe, custode della "Santa Famiglia", diventata negli anni "festa del papà", la Chiesa italiana promuove un momento di preghiera per tutto il Paese in questo momento di emergenza sanitaria. L'invito ad ogni famiglia, ogni fedele, ogni comunità religiosa è di recitare in casa il rosario (Misteri della luce) simbolicamente uniti alla stessa ora: le 21 di giovedì 19 marzo. Alle finestre delle case l'invito è di esporre un piccolo drappo bianco o una candela accesa. Tv2000 offrirà la possibilità di condividere la preghiera in diretta.