Rivoli: slitta ad aprile la riapertura dell'ex Auchan

Tutto rinviato ad aprile. Il punto vendita ex Auchan avrebbe dovuto aprire per metà marzo sotto l’insegna Conad, ma l’emergenza coronavirus ha causato un ritardo dei lavori di riallestimento. Ancora fumata nera, quindi, per i 176 lavoratori del supermercato (alcuni stanno svolgendo della formazione presso altri punti vendita), che dovranno ancora attendere, prima di rientrare a lavorare. Attualmente si trovano in cassa integrazione a zero ore, che, secondo gli accordi stipulati dai sindacati, potrà proseguire fino a fine mese. «Immagino che l’azienda chiederà di prolungarla - spiega Ivano Franco, funzionario della Cgil - Penso che anche loro aspettino i provvedimenti del governo». La situazione dei lavoratori però sembra sotto controllo. «Escluderei di far passare il messaggio che i lavoratori non sono coperti», precisa Franco. Il prolungamento della cassa integrazione potrebbe essere fino a metà aprile. Infatti si vocifera che la riapertura potrebbe avvenire il 16 aprile, ma la data non trova conferme da parte di Conad, che ha confermato il rinvio al mese prossimo, ma ha precisato che la data è ancora da stabilire.