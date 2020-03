Rivoli, la Croce Rossa allestisce un dormitorio per i sanitari

Al personale sanitario ci pensa anche la Croce Rossa. La sezione di Rivoli e Grugliasco non ci ha pensato due volte e ha messo a disposizione la nuova sede rivolese di via Lipari. «È stata un po’ una proposta nostra, ma accettata dall’amministrazione - spiega Mauro Talmelli, della Cri - L’Asl aveva necessità di trovare uno spazio per il personale medico». Così hanno messo a disposizione l’intero piano superiore della nuova sede, dove quest’oggi hanno iniziato ad adibirla a dormitorio, aiutati dai militari della brigata “Taurinense”. Infatti è stato proprio l’esercito italiano a donare le 20 brandine, che ospiteranno parte del personale medico e sanitario dell’ospedale, che per varie ragioni non può tornare a casa propria a dormire. Un gesto per fronteggiare l’emergenza coronavirus, per cui la Croce Rossa è in prima linea, talvolta anche a proprie spese. «Stiamo aspettando i Dpi, come tutti - ricorda Talmelli - Attendiamo come il pane mascherine e protezioni».