Scuole, il personale Ata scrive alla ministra Azzolina: informatizzateci

Il personale Ata (assistenti tecnici e amministrativi nonché collaboratori scolastici) si sente bistrattato e declassato e ultimamente anche mandato allo sbaraglio. «Mi sento in dovere, a nome di tutti i componenti del gruppo che sto formando - sottolinea Sonia Albera, assistente amministrativa all’Istituto comprensivo di borgata Paradiso a Collegno - di far sentire la nostra voce. Ho visto i miei colleghi collaboratori scolastici fare le pulizie straordinarie inginocchiate, sudate e pur essendo la maggior parte anziane, non hanno mai smesso di lavorare. Ho visto il mio direttore amministrativo presente tutti i giorni per aiutare, acquistare i prodotti che necessitavano distribuendoli da un plesso ad un altro per garantire l’igienizzazione completa affinché tutti nostri allievi e docenti potessero rientrare in un ambiente sanificato al 100 per cento. Ho visto come la dirigente scolastica ed il preside hanno organizzato il lavoro di tutti in maniera rapida ed eccellente, ho visto i miei colleghi lavorare per completare e collaborare con i superiori, senza alzare la testa, affinché tutte le ultime pratiche potessero essere inviate e definite. Ora noi “personale ata” stiamo lavorando da casa con lo spirito di grande responsabilita’ che ci contraddistingue e di cui ne sono orgogliosa e fiera».

Ed a nome del gruppo “La vera voce degli Ata” ha scritto al ministro della pubblica istruzione Lucia Azzolina per segnalare alcune questioni. «Al telegiornale hanno detto che i docenti non sono attrezzati digitalmente. Ma come? Hanno ricevuto la carta dei docenti , bonus da oltre un biennio per attrezzarsi. Noi Ata che abbiamo avuto niente, dobbiamo lavorare presso il proprio domicilio con i nostri computer, stampanti, cellullari, ecc. Le sembra giusto? Sto lavorando dalla mia abitazione con abnegazione e grande senso di responsabilità per garantire continuità e per non creare problemi ulteriori ai miei superiori, ma sentir dire queste parole dai media mi fa risentire davvero tanto. Penso inoltre che sarebbe opportuno e utile fornire agli assistenti amministrativi e tecnici una sovvenzione per poter acquistare quelle dotazioni informatiche utili per poter lavorare meglio e più rapidamente».