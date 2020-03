Ospedale di Rivoli: i posti letto in rianimazione passano da 5 a 19

Negli ospedali di Rivoli e Pinerolo aumentano i posti letto per la Rianimazione e viene potenziato il personale sanitario in servizio: sono le misure che l’Asl To3 sta mettendo in campo in questi giorni per fronteggiare l’emergenza, dedicando tutte le risorse possibili alla cura dei pazienti Covid-19. I posti letto per la Rianimazione all’ospedale di Rivoli sono passati da 5 a 19. In pochi giorni, grazie all’impegno di tecnici, operai e di tutto il personale, è stato rimesso in funzione un vecchio blocco operatorio al settimo piano della struttura. I locali sono stati isolati, separati dall’attuale blocco operatorio e collegati con il reparto di Rianimazione, che si trova all’ottavo piano.

All’ospedale di Pinerolo i posti letto di Rianimazione sono invece passati da 6 a 13. Il reparto si è allargato ed è stato attrezzato per accogliere i pazienti Covid-19. In più, 6 posti dell’Utic (Unità di Terapia intensiva coronarica) di cardiologia sono stati trasformati in posti di terapia sub-intensiva. È stato anche incrementato il personale sanitario in servizio nell’Asl, in particolare con la proroga dei contratti a tempo determinato in scadenza e con nuove assunzioni. Sono 190 i dipendenti di più: 26 medici, 74 infermieri, 87 Oss e 3 farmacisti. Fra questi, due medici e un infermiere che prestano servizio in modo volontario, a titolo gratuito. «Stiamo facendo tutto il possibile e dedicando tutte le nostre energie a fronteggiare questa emergenza, aumentando i posti letto di Rianimazione e impiegando le risorse a nostra disposizione - sottolinea il dottor Flavio Boraso, direttore generale dell’Asl To3 - Voglio ringraziare ancora una volta tutto il personale sanitario, tecnico, amministrativo per lo sforzo incredibile a cui è chiamato in queste settimane e a cui non si è sottratto in alcun modo, nonostante la difficoltà della situazione».