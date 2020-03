Strade deserte, un lupo a spasso per Venaus

L'emergenza coronavirus ci tiene tutti barricati in casa e allora la natura, che spesso prevarichiamo, si riprende i suoi spazi. Un piccolo ma significativo esempio è quello che si è materializzato lunedì, intorno all'una di pomeriggio. Le strade deserte di Venaus sono state lo scenario di uno spettacolo inconsueto, con un lupo a trotterellare tranquillo nel silenzio sospeso di questo periodo di quarantena in borgata Molino, a ridosso dei bacini della centrale idroelettrica. Lo spettacolo è stato notato da alcuni abitanti. Uno di loro è anche riuscito a fermare questo momento con una sequenza fotografica di cui vi proponiamo l'ultimo scatto. Quello in cui l'animale, probabilmente una femmina, vistosi scoperto, ha deciso di accelerare la sua passeggiata e scartare improvvisamente verso i prati e poi il bosco.