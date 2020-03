Epaca Coldiretti: uffici chiusi, ma servizi on-line e al telefono

«Vista la situazione di allerta per la diffusione del covid-19 e il desiderio di contribuire agli sforzi che tutti i nostri concittadini stanno facendo per contribuire ad arginare questa epidemia vogliamo incrementare le modalità di usufruire dei servizi offerti da Epaca a tutti i cittadini, con l’impegno di non lasciare mai nessuno da solo». A dichiararlo è il patronato Epaca. «Ci facciamo allora ancora più prossimi fornendo i nostri recapiti telefonici e mail così che ogni richiesta di prestazioni (comprese le nuove misure previste dal Dl “cura Italia”) o di consulenza possa essere svolta senza che il cittadino si sposti dalla propria abitazione». I servizi attivi: pensioni, Naspi, invalidità, congedi parentali, indennità. Tutti i giorni, dalle 8.30 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle 17, gli addetti quindi disponibili e raggiungibili preferibilmente tramite mail e/o in alternativa tramite telefono ai seguenti recapiti: ufficio provinciale di Torino, Massimo Fogliato email epaca.to@coldiretti.it, 011/ 6177211; ufficio zona di Bussoleno/Susa: Alice Moretto e Francesca Iacovella email alice.moretto@coldiretti.it email francesca.iacovella@coldiretti.it, 0122/ 647394; ufficio zona Rivoli: Daniele Michelotti email daniele_michelotti@coldiretti.it, 011/ 9566606.