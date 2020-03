Idroelettrico e solidarietà, maxi donazione di Girardi Energia

Una sostanziosa donazione per l'ospedale di Susa. È quella effettuata dalla Girardi Energia srl di Bussoleno, che ha stanziato 10mila euro aderendo all'appello lanciato nei giorni scorsi dal Comune di Susa. "Lavoriamo su tutto il territorio provinciale ma siamo valsusini e ci sentiamo parte di questa terra - spiega Paola Girardi, che dirige l'azienda insieme al fratello Luigi - abbiamo già fatto un'offerta alla Protezione civile nazionale attraverso la nostra associazione di categoria, ma ci sembrava giusto che dei soldi finissero anche in valle, subito, in questo momento difficile". La famiglia Girardi realizza e gestisce impianti idroelettrici dal 1952 e dal 2010 ha riunificato le tre società di famiglia sotto l'unica sigla Girardi Energia srl. Gestisce 13 centrali idroelettriche e un impianto fotovoltaico tra valle di Susa, val Pellice e Canavese.