Coronavirus: la Vertical srl e i "big data" sulla valle di Susa

Come fare ad avere un quadro complessivo il più possibile aggiornato sui “big data” dei contagi da Covid-19 in valle di Susa? Insomma, come ricreare, nel piccolo, un prospetto simile a quello che ogni giorno viene diffuso a livello nazionale e regionale dalla protezione civile? Ci stanno provando i tecnici della Vertical srl di Chiusa San Michele, azienda che si occupa di comunicazione digitale offrendo un supporto di progettazione, sviluppo e consulenza a tutte quelle realtà che vogliono tenersi al passo coi tempi. Un lavoro ambizioso in cui da venerdì 27 marzo si sono tuffati a capofitto Andrea Mocco di Chiusa San Michele, titolare della Vertical, e Andrea Salvai di Condove, uno dei suoi dipendenti, conosciuto per essere anche il presidente dell’associazione condovese Freemount, impegnata nella pulizia e nella tracciatura dei sentieri montani: la stessa che da cinque anni organizza il “Toma Trail” abbinato alla Fiera della Toma.

«Visto che, a livello locale, gli unici dati diffusi in modo ufficiale dagli organi preposti sono quelli che fanno riferimento a tutto il Piemonte e alla provincia di Torino nel suo complesso - spiegano Mocco e Salvai - ci è sembrato utile provare a rappresentare un quadro aggiornato anche per il nostro territorio: venerdì scorso l’assist ci è stato fornito da due articoli contenenti numerosi dati pubblicati da Luna Nuova e dal quotidiano La Stampa. Abbiamo poi integrato la raccolta dei numeri con i comunicati che alcuni sindaci hanno diffuso sui siti Internet e sulle pagine facebook dei rispettivi comuni». A quel punto, creare un apposito database è stato un gioco da ragazzi per chi fa questo di mestiere, occupandosi di sviluppo web, monitoraggi ambientali, supporto cartografico, data management, sviluppo di app e formazione digitale per aziende, pubbliche amministrazioni e professionisti di applicativi geografici. All’indirizzo https://vertical-srl.it/covid-19-valle-di-susa/ sono disponibili il numero di casi positivi, guariti e deceduti nei 37 comuni di alta e bassa valle di Susa, riportati in due distinte tabelle con tanto di data di aggiornamento, fonte e numero di abitanti, e una mappa geografica della valle di Susa, con un pallino rosso per ciascun comune di dimensione proporzionale al numero di contagi. Cliccando sul singolo comune si apre poi un pop-up con una scheda riassuntiva di tutti i dati disponibili. A ieri il quadro complessivo in valle di Susa, da Avigliana-Caselette fino a Sestriere-Bardonecchia, parlava di 113 casi positivi, 4 guariti e 13 deceduti.

«Vogliamo dare il nostro contributo di cittadinanza attiva mettendo a disposizione di tutti i dati autorevoli che riusciremo a tracciare - proseguono Mocco e Salvai - Crediamo nei dati aperti, i cosiddetti opendata, come collante per favorire la partecipazione e la trasparenza, ed in questo caso anche come deterrente nel convincere tutti che questa epidemia si sconfigge solo #restandoacasa. Quotidianamente cercheremo di aggiornare il servizio recuperando le informazioni più autorevoli rilasciate dai vari enti, da testate giornalistiche nazionali e locali come La Stampa e Luna Nuova, dalle comunicazioni social dei sindaci: col passare dei giorni ci piacerebbe anche realizzare dei grafici che mettano in evidenza l’andamento del contagio e, speriamo presto, delle guarigioni sul nostro territorio». Sulla pagina è inoltre disponibile un form da compilare per chiunque intendesse trasmettere nuovi dati, naturalmente citando nome, cognome e la fonte. «Un invito - concludono - che estendiamo volentieri anche a tutti i sindaci, se avessero piacere di collaborare insieme a noi». Per informazioni e contatti rivolgersi al 379/ 1327485 oppure all’indirizzo e-mail info@vertical_srl.it.

Marco Giavelli

su Luna Nuova di martedì 31 marzo 2020