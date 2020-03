«Se vogliamo raccogliere i frutti, adesso è tempo di semine»

Elisa ha 33 anni, è una bella ragazza bionda, slanciata, con un sorriso profondo che nasconde con garbo un’innata timidezza. Da tre anni ha scelto di fare dell’agricoltura la propria attività principale, insieme a quella dell’accompagnatrice naturalistica. In questo momento non può partecipare a mercati semplicemente perchè i suoi prodotti stagionali ed i pochi trasformati che quest’autunno ha proposto a clienti vecchi e nuovi sono finiti. Ma per l’agricoltura, per il tipo di agricoltura che Elisa Davì, bussolenese, ha scelto, è proprio il caso di dirlo, di mettere in campo, questo è un periodo caldo, anche se le nevicate tardive dei giorni scorsi parrebbero volercelo far dimenticare. «Già, per un agricoltore che svolge questa attività da più anni questo è un periodo di lavoro a tempo pieno, delicato, direi decisivo per il buon esito della stagione fra qualche mese - spiega - figuriamoci per me che sono poco più che agli inizi». La chiusura delle scuole e la contemporanea e conseguente cancellazione di tutte le attività didattiche all’esterno e le escursioni guidate da questa giovane naturalista bussolenese, l’ha spinta a puntare tutto su quella che a tutti gli effetti sta diventando la sua attività principale.

«Non voglio lamentarmi però, mi ritengo fortunata a svolgere questo lavoro in primo luogo e poi proprio grazie ad esso a potermi muovere - ammette - mi piace la montagna, in tutte le sue stagioni, e vivere all’aria aperta, se dovessi vivere reclusa in casa come molti non so se riuscirei a resistere». L’attività di Elisa rispecchia, in maniera chiara e incontrovertibile, uno dei difetti, che a volte può in realtà rivelarsi un pregio per la differenziazione dei prodotti e dei sapori, dell’agricoltura nostrana: la frammentazione fondiaria. La sede legale dell’azienda, che si chiama “Ametlier”, termine occitano che significa mandorla, da una delle passioni e delle coltivazioni di Elisa, è a Bussoleno, ma in realtà campi, orti e laboratorio sono sparsi per tutta la bassa-media valle. A Susa, in borgata Padonio, al confine con Giaglione, oltre al laboratorio per la trasformazione e il confezionamento dei prodotti, ci sono anche campi e una bella fetta dei frutteti; a Giaglione le vigne, dove produce il bianco Baratuciat, a Novalesa i campi di patate, a Chianocco altri campi per il mais pignoletto rosso, a S.Giorio, Bussoleno e Mattie i castagneti, che rappresentano una fetta importante del suo attuale fatturato.

«Altro che stare in casa - spiega Elisa - In questi 15 giorni sono stata una trottola, sempre da sola, ma non ho certo avuto il tempo di annoiarmi come capita a molti; ripeto, questo è un periodo di preparazione dei terreni, di semine e di messa a dimora delle piante, quindi sono giorni decisivi e meno male che dal nuovo decreto sono state stralciate le attività florovivaistiche, perchè non è che posso autoprodurmi tutti i semi e i piantini, occorre poter accedere ad un vivaio ed acquistarli». Per lei, oltre alla paura di contrarre il virus che ci pervade un po’ di tutti, in questo periodo non è cambiato molto. «Prima, trascorrendo le mie giornate nei campi, vedevo pochissime persone - assicura - adesso non ne vedo neppure una, non è una grande differenza e mi sento fortunata di poter continuare a fare il mio lavoro senza correre eccessivi rischi, come invece avviene in altri casi, e non farli correre ad altri. Certo il tutto è un po’ surreale, nei campi non senti la differenza, ma quando ti muovi per strade quasi deserte e senza anima viva a piedi, un po’ di magone di prende; spero almeno che tutto ‘sto casino serva ad insegnarci qualcosa, magari a vivere in maniera più lenta e sostenibile, come ho la fortuna di fare io». Alcuni dei tuoi colleghi si sono organizzati per portare i propri prodotti a domicilio... «L’avrei fatto anch’io, un po’ come servizio alla comunità in segno di restituzione di qualcosa di importante, come la libertà di muoversi, un po’ non lo nego per farmi conoscere visto che sono sul mercato da poco, ma ho finito tutto, davvero».

Claudio Rovere

su Luna Nuova di martedì 31 marzo 2020