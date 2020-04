Meana, il ristorante mette a disposizione il pane gratis

È iniziata stamattina, mercoledì 1° aprile, la distribuzione gratuita di pane istituita dal ristorante-pizzeria La Merenda Sinoira di via Mattie a Meana. «Abbiamo pensato di renderci utili in questo nomento difficile con quello che sappiamo fare - spiega il titolare Michele Di Filippo - e lo faremo per due giorni alla settimana, il mercoledì e la domenica». Stamattina, nel cesto della solidarietà, hanno trovato posto 15 sacchetti con mezzo chilo di pane. L'invito di Michele Di Filippo è di non "fare scorta" ma di prendere soltanto il necessario, affinchè il servizio possa arrivare a più persone possibili.