Val Sangone, a Trana e Giaveno i primi decessi valligiani per il Covid-19

Spetta a Trana il triste primato di annoverare il primo decesso per coronavirus in valle Sangone. Si tratta di un uomo di 78 anni, mancato lunedì scorso all’ospedale S.Luigi di Orbassano, dove era ricoverato. La vittima del Covid-19 era affetta da altre patologie, come purtroppo la maggior patte degli anziani che hanno lasciato le famiglie anzitempo nelle ultime settimane in tutta Italia. La salma sarà cremata nella struttura di Piscina nei prossimi giorni per poi riposare nel roseto del cimitero locale. Non è ancora ufficiale, ma anche a Giaveno c’è stato un primo decesso, si tratta di una donna ultraottantenne, mancata ieri. Anche in questo caso la persona deceduta era affetta da altre malattie.