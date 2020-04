Buttigliera, Ferriera resta senza ufficio postale

di DANIELE FENOGLIO

Il gruppo consiliare “Centrosinistra per Buttigliera” protesta per la sospensione del servizio della Posta di Ferriera. «La chiusura dell’ufficio postale di Ferriera sta portando dei disagi ai cittadini - dicono Silvia Guerri e Flavio Colli - Naturalmente capiamo le difficoltà del momento, anche per Poste Italiane. Abbiamo però chiesto al sindaco di intervenire presso l’azienda, almeno per avere un giorno a settimana la disponibilità dello sportello. Intervento che ad oggi non risulta risolutivo. A questo punto, oltre a chiedere un ulteriore passo al sindaco, proponiamo agli assessori competenti di prevedere un trasporto verso l’ufficio postale del Capoluogo, per chi avesse difficoltà a spostarsi, magari tramite qualche associazione di volontari, mai cosi preziose».

«Ho avuto notizia della chiusura della Posta il giorno stesso, da due cittadini, non sono stato contattato preventivamente da nessuno, solo un foglio appeso sulla porta dello sportello di via Rocciamelone - spiega il sindaco Alfredo Cimarella - Il giorno stesso ho scritto ai responsabili di area delle Poste, nella stessa giornata sono stato contattato da un responsabile che mi comunicava che per decisione di Poste Italiane avevano riorganizzato gli uffici in questo modo e che non c’era possibilità di fare diversamente. Ho evidenziato che sarebbe stato opportuno un confronto con le autorità locali, che è comprensibile una riorganizzazione per la tutela dei lavoratori, ma che con la struttura orografica del nostro territorio, con due nuclei abitati a distanza di chilometri uno dall’altro, sarebbe stato meglio il mantenimento di un ufficio, magari a flusso ridotto, un giorno alla settimana o due mezze giornate, una riduzione dell’orario».

Un disappunto dovuto al fatto che a farne le spese sono soprattutto i cittadini più deboli, quelli che non hanno la possibilità di spostarsi da un capo all’altro del paese. Vista la risposta intransigente delle Poste, Cimarella ha «scritto all’amministratore delegato delle Poste e al prefetto, evidenziando la situazione. Non ho mai ricevuto risposta - prosegue il sindaco - Di fatto credo di aver fatto tutto ciò che era possibile fare, mettere in atto a tutela dei cittadini per un servizio che ritengo importante. Su questa vicenda ho avuto un confronto anche con l’onorevole Luca Carabetta, che è residente a Buttigliera: è cosciente di questo problema, ci siamo confrontati e anche lui ha sollecitato i vertici di Poste e prefettura. In questo momento siamo in attesa di eventuali nuovi provvedimenti». Sulla proposta dell’opposizione per un servizio di trasporto, spiega: «È una cosa a cui abbiamo pensato, però abbiamo escluso una navetta o pulmino per ovvi motivi. È una metodologia assolutamente da evitare per il contatto e gli assembramenti che comporterebbe; se ci sono dei cittadini in obiettivo stato di necessità per uno spostamento del genere, certo possiamo intervenire con i volontari».

su Luna Nuova di venerdì 3 aprile 2020