Grugliasco, Rsa S.Giuseppe: 20 morti in due mesi

di PAOLO PACCÒ

«I nostri cari si sono sempre trovati benissimo con le suore e con il personale che lavora nella struttura. Ma da quando è iniziata l’emergenza coronavirus, la situazione è cambiata drasticamente. Come avviene in tutte le case di riposo non possiamo andare a trovare i nostri famigliari, ma non abbiamo praticamente più notizie sulle loro condizioni. Ogni volta che telefoniamo ci viene risposto che “Va tutto bene”». Una rassicurazione che però non convince per niente Stefania Masiero, che ha la nonna tra gli 87 ospiti della Rsa San Giuseppe di piazza Marconi, Una vera e propria istituzione presente in città da oltre 150 anni gestita dalle Figlie della carità di San Vincenzo de’ Paoli. Né tutti gli altri parenti dei ricoverati. In meno di un mese infatti ci sono stati una ventina di decessi, dieci soltanto nell’ultima settimana. I familiari quindi hanno iniziato a contattare Comune e Asl per avere dei chiarimenti.



Fino a che ieri il sindaco Roberto Montà e il direttore generale dell’Asl To3 Flavio Boraso, hanno presentato un esposto chiedendo l’intervento dei Nas dei carabinieri. «Di questa situazione ce ne stiamo occupando dal 13 marzo, ovvero dalla comunicazione della positività al Covid di un operatore della struttura - spiega il primo cittadino - Sono stato sollecitato dalla direzione per due ordini di problemi: la necessità di tamponi per il personale e gli ospiti; e l’aiuto nel reperimento di personale per fare fronte a mutue e assenze connesse alle misure precauzionali nei confronti dei colleghi dell’operatore contagiato. Ci siamo attivati unitamente all’Asl per provare a reperirlo, per aiutare a individuare una impresa che rapidamente sanificasse la struttura. Ci siamo riusciti nel giro di pochi giorni, portando un po’ di personale in una condizione difficile in cui sfido chiunque avrebbe scelto di andare a lavorare per pochi giorni in attesa del rientro del personale in servizio».

I familiari degli ospiti, prosegue Montà, lamentavano difficoltà di comunicazione con i propri congiunti che veniva giustificata con la pressante necessità di privilegiare l’assistenza in luogo di una relazione che sicuramente poteva essere più efficace. «È evidente che a fronte di un numero così consistente di decessi e delle segnalazioni di ospiti e operatori non si poteva fare altro che chiedere a chi ha competenza di agire e indagare di intervenire - riprende il primo cittadino - Nessuno dei defunti è ascrivibile a coronavirus in quanto non sono stati effettuati tamponi, ne mi risulta siano stati fatti in maniera sistematica sul personale in servizio e in isolamento domiciliare. Vorrei che si evitasse di considerare questa come l’effetto di una presunta omertà sulla diffusione dei dati in quanto anche in quelli apparsi sui giornali nessuno di questi vi rientrava perché non erano stati fatti tamponi. Da lunedì - conclude il sindaco - abbiamo richiesto che la gestione delle salme avvenisse in conformità alle procedure Covid affinché a titolo cautelativo non si producessero ulteriori contatti».

L’Asl To3 precisa che la situazione è stata monitorata con regolarità fin dalla metà di marzo, all’insorgere di un caso di positività al Covid-19 fra gli operatori della struttura. Nell’occasione, ha disposto l’isolamento per il dipendente e per tutti gli operatori venuti a contatto con il collega, ha raccomandato alla direzione della residenza di isolare gli ospiti del nucleo di cui si era occupato l’operatore, ha fornito indicazioni procedurali sulle precauzioni da adottare nella circostanza e, insieme al Comune, si è adoperata per reperire risorse e nuovo personale da inserire nella struttura, data l’improvvisa carenza di organico. Nei giorni successivi i servizi dell’Asl si sono mantenuti in costante contatto con la residenza, ricevendo rassicurazioni sulle condizioni sanitarie degli ospiti. In seguito alle ultime segnalazioni, Asl e Comune hanno richiesto l’intervento de Nas.

su Luna Nuova di venerdì 3 aprile 2020