Mascherine made in val Susa, 10mila pezzi in una settimana

di CLAUDIO ROVERE

Una media di 1500 pezzi al giorno, 10mila in una settimana. La valle di Susa ha trovato la soluzione alla cronica carenza di mascherine andandola a scovare sul limitare del Gran Bosco di Salbertrand, nella sede di una piccola azienda del settore grafico pubblicitario, la Editur. Ci lavorano quattro persone, i due titolari, Piero Camandona e la moglie Sonia Carta, una grafica ed un’impiegata stagionale, che nel giro di pochi giorni sono diventati uno dei principali punti di riferimento alla lotta al coronavirus in valle. «Siamo sommersi di richieste, ma le nostre forze sono quelle che sono e possiamo al massimo garantire forniture di 1500 pezzi al giorno - spiegano Piero e Sonia - però lo facciamo volentieri, perchè abbiamo scoperto come poter dare il nostro contributo alla lotta al virus».



Le richieste di forniture arrivano soprattutto dai Comuni. Prima quelli dell’alta valle, ma adesso le consegne hanno già raggiunto la pianura e le comande sono in aumento. La svolta arriva due settimane fa. «Lavoriamo soprattutto per la stagione invernale, con cartellonistica e striscioni, con i pettorali per le gare di sci e nella personalizzazione dell’abbigliamento - spiegano Piero e Sonia - la stagione stava già volgendo al termine, ma la serrata decretata il 9 marzo ne ha anticipato la chiusura, così anche noi ci siamo ritrovati sul punto di restare a casa». «Mio marito però è uno incapace di restare fermo con le mani in mano - rivela Sonia - e così dopo due giorni e due notti passate a studiare e fare prove, una sera se ne è arrivato a casa con una mascherina e mi ha chiesto se mi piaceva; mi ha detto “abbiamo in magazzino del Tnt, del tessuto non tessuto, possiamo usare questo, è idrorepellente e filtrante, è l’ideale”».

I due decidono di condividere questa idea con la propria comunità, dove la propria piccola azienda si è trasferita da Oulx nel 2012 e dove abitano. «Abbiamo sottoposto questa nostra idea al sindaco Roberto Pourpour, di cui siamo amici di famiglia, e lui è stato subito entusiasta, così abbiamo iniziato a produrre in serie le mascherine con entusiasmo, eravamo riusciti a fare qualcosa di utile per il nostro paese, ma pensavamo che finisse tutto lì». Ma, ovviamente, non è finito tutto lì. Il primo cittadino ha condiviso questa scoperta con gli altri sindaci dell’Unione montana e dell’alta valle e di lì in avanti il telefono dell’Editur ha iniziato ad arroventarsi e da alcuni giorni le telefonate arrivano anche con il prefisso, sempre più da lontano.

Una notorietà ed una mole di lavoro che hanno colto un po’ di sorpresa Sonia e Piero. «Non ce l’aspettavamo davvero, pensavamo di fare qualcosa di utile per Salbertrand e per noi voleva già dire molto - ammettono - ora lo stiamo facendo per tutta la valle e ne siamo orgogliosi». Anche perchè, occorre sottolinearlo, i due imprenditori non hanno voluto lucrare sulla loro idea, come forse sarebbe venuto naturale a molti. «Ogni pezzo lo vendiamo a 70 centesimi, che è più o meno il costo di produzione - rivelano - voler fare affari in questo momento, lucrando sulle paure e sui bisogni reali della gente, sarebbe stato da irresponsabili; ci sentiamo utili e questo ci ripaga ampiamente dello sforzo, quando arriviamo a casa la sera, dopo anche 14 ore di lavoro». Le mascherine prodotte a Salbertrand sono simili a quelle chirurgiche, del tipo usa e getta. Ma con le dovute accortezze possono anche essere riciclate. «Sono lavabili - spiegano Sonia e Piero - consigliamo di farlo non più di quattro o cinque volte, poi la loro funzione protettiva è da considerarsi esaurita».

Su Luna Nuova di venerdì 3 aprile 2020