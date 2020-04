Susa, le notizie del Comune adesso corrono sul telefonino

Informazioni in tempo reale per i cittadini. È il nuovo servizio che offre il Comune di Susa attraverso Whatsapp. Occorre però iscriversi ak numero 335/ 220302 oppure tramite i siti www.cittadisusa.it e www.ilsindacorisponde.it o ancora attraverso la pagina Facebook Cambiamo Susa gruppo consigliare. «È un servizio che avevamo in mente da tempo - spiega il vicesindaco Giorgio Montabone - ma adesso abbiamo accelerato i tempi per permettere una migliore e più diffusa condivisione delle notizie in un periodo difficile come questo».