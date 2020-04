Sauze d'Oulx chiede l'intervento dell'esercito per arginare gli arrivi

Sauze d'Oulx chiede a Prefetto e Regione l'intervento dell'esercito per arginare gli arrivi nelle seconde case, previsti soprattutto nel weekend e nelle ore notturne. «Il pur encomiabile lavoro della nostra polizia locale e delle altre forze dell'ordine da solo non può bastare sulle 24 ore - scrive il sindaco Mauro Meneguzzi - così chiediamo che possa essere implementato con l'esercito, visto che abbiamo ben due caserme, Oulx e Bousson, sul territorio». Intanto proseguono i controlli della polizia locale. Ieri sera sono stati effettuati tra Sauze d'Oulx, Sestriere e Pragelato: 25 gli automobilisti controllati. Tutti sono risultati in viaggio verso il posto di lavoro o di ritorno dallo stesso. Sauze inoltre ha emesso una nuova ordinanza più restrittiva, che impone l'uso delle mascherine in luogo pubblico.