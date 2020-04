Bussoleno, dalla farmacia mille euro per i buoni spesa

La distribuzione gratuita di 500 mascherine offerte dalla farmacia Garassino è stata accompagnata da offerte dei cittadini che hanno portato a raccogliere una somma di 1049,76 euro. «Possiamo constatare che non solo il corovavirus è contagioso, ma anche la generosità - afferma la sindaca Bruna Consolini - Con queste donazioni, potremo potenziare il fondo dei "buoni spesa" stanziato dal Ministero per venire incontro alle esigenze delle famiglie in difficoltà. In questo modo ai 34mila euro, verranno aggiunti questi 1000 e sarà possibile integrare ancora con la cassetta di offerte che rimane in farmacia e con il conto corrente che il Comune sta aprendo per questa finalità specifica».