Bruino: il paese piange Giuseppe Levato, il volontario buono

di STEFANO TONIOLO

Da circa tre anni risiedeva stabilmente in Portogallo. Amava quel paese tanto che aveva deciso di trasferirsi a Quarteira, una cittadina dell’Algarve di circa 22mila abitanti. Lì Giuseppe Levato, ex consigliere comunale e candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, viveva per circa sei mesi all’anno e di tanto in tanto tornava per trovare la propria famiglia. L’11 marzo però era stato ricoverato all’ospedale di Faro per Covid-19 e già allora erano arrivati molti messaggi di solidarietà e incoraggiamento da parte di molte persone che lo conoscevano. Durante la notte tra mercoledì e giovedì è arrivata la notizia della sua dipartita. «Era un uomo onesto, umile e altruista», ricorda la figlia Antonella.

Giuseppe Levato, assicuratore e cameriere prima della pensione, avrebbe compiuto 70 anni a novembre e quest’anno avrebbe festeggiato 50 anni di matrimonio con la moglie, Loretta Rossi, che al momento della sua malattia si trovava qua in Italia. Era un uomo in salute prima del coronavirus e in tempi normali avrebbe trascorso le festività pasquali con la propria famiglia. «Sarebbe stato l’anno del riscatto - aggiunge la figlia - Mio papà è sempre stato un uomo di valori che ci ha insegnato tanto. Ci ha insegnato che il lavoro viene prima di tutto e l’onestà: ha lasciato un grande vuoto». Levato era molto conosciuto in paese, anche per l’attività di volontariato con l’Auser e con Apri onlus (Associazione pro retinopatici ipovedenti), associazione di cui fa parte la moglie. Proprio dalla cittadinanza sono arrivati molti messaggi di cordoglio e tanti attestati di stima.

«Non mi aspettavo questo affetto, anche se sapevo che mio marito era apprezzato - afferma la moglie - Era una persona speciale e molto altruista. Era molto attaccato alla famiglia. Se qualcuno gli chiedeva un favore, non si tirava indietro». La salma verrà cremata in Portogallo e i familiari non potranno andare a dargli l’ultimo saluto, a causa dell’epidemia in corso. «Non possiamo neanche andare. È la cosa che ci dispiace di più - racconta Antonella Levato - Ringraziamo i medici portoghesi perché sono stati stupendi e ci hanno seguito fino all’ultimo. Un medico portoghese ci ha aiutato anche con la lingua. Non posso fare altro che ringraziarli». Un messaggio di cordoglio è arrivato anche dal sindaco Cesare Riccardo: «Era una persona attiva e conosciuta a Bruino - ricorda - Era un avversario politico e avevamo una visione politica diversa, ma ci univa il fatto di volere una Bruino migliore».

Su Luna Nuova di venerdì 10 aprile 2020

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!