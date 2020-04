Comuni e "caos mascherine", tra chi fa da sé e l’altolà dell’Anci

di MARCO GIAVELLI

Mascherine: tutti ne parlano, pochi le trovano, alcuni (associazioni ed enti pubblici) le distribuiscono. Fino a che, sul più bello, arriva un parere dell’Anci Piemonte in base al quale fornirle gratuitamente a tutti i cittadini potrebbe configurare, astrattamente, un elemento valutabile come danno erariale a carico di un Comune. Insomma: è il caos totale intorno a questi dispositivi che solo due mesi fa nessuno considerava, e su cui ora si è scatenata un’autentica “caccia” da parte di istituzioni e cittadini. La novità è piovuta mercoledì sera sulla testa dei sindaci piemontesi, compresi quelli valsusini che, fin dalla scorsa settimana, avevano deciso che fosse cosa buona e giusta acquistarne un quantitativo tale da poterne consegnare una per ogni residente: Vaie ha tracciato la strada e ne ha già distribuita una prima tranche, Sant’Ambrogio ha iniziato proprio ieri, Borgone è pronta a farlo da fine mese e anche Villardora, a quanto pare, ci stava pensando seriamente.

Va detto che il parere dell’Anci non è vincolante, ma si basa sul fatto che, ad oggi, la Regione Piemonte ha stabilito l’obbligo di utilizzo soltanto per il personale addetto alla vendita negli esercizi commerciali autorizzati a rimanere aperti, mentre per i cittadini siamo per ora ad un livello di semplice raccomandazione. Certo è che la Regione Toscana ha deciso che le distribuirà gratuitamente a tutti i suoi residenti, mentre la Regione Lombardia ha già decretato un obbligo di utilizzo a tappeto. Che fare allora? Il Comune di Sant’Ambrogio, con amministratori e volontari di Anc, Ana protezione civile, Aib e gruppo scout, ha iniziato ieri mattina la distribuzione casa per casa delle prime 2mila mascherine acquistate dalla ditta Mario Levi Group di Rivoli, a cui presto se ne aggiungeranno altre 3mila comprate da un’azienda del Milanese.

«Abbiamo iniziato a consegnarne una per famiglia poiché la spesa può essere fatta da un solo componente per nucleo famigliare - spiega la sindaca Antonella Falchero - è vero che in Piemonte, al momento, l’obbligo riguarda solo gli esercenti, ma si esorta continuamente la popolazione a farne uso e allora ci è sembrato giusto provvedere come Comune: ovviamente non vanno intese come “lasciapassare” che autorizza ad andare in giro, ma come dispositivo per garantire la sicurezza propria e degli altri anche laddove, involontariamente, il distanziamento sociale può diventare difficile da mantenere». Si tratta di mascherine in tela lavabili e sanificabili: il Comune ha stanziato 9mila euro a cui si aggiungono i mille della Pro loco più un contributo dato da due Borghi. «Ora, anche in base al parere dell’Anci, vedremo come muoverci - conclude la Falchero - certo è che ci piacerebbe poter concludere la distribuzione a beneficio di tutta la popolazione».

Farà le sue valutazioni anche Borgone, che però pare decisa a tirare dritto per la propria strada: in questo caso l’ordine è di 2mila mascherine da parte del Comune (circa 2mila euro di spesa) e di mille da parte di un anonimo benefattore, in entrambi i casi presso la ditta Editur Promotion di Salbertrand. «Quando ci siamo resi conto che l’ordine era stato fatto presso la stessa azienda abbiamo deciso di procedere insieme», spiega il sindaco Diego Mele. Si tratta di mascherine chirurgiche lavabili a mano e disinfettabili con acqua a 100 gradi. L’arrivo e la consegna sono previsti per fine aprile: «Lo abbiamo fatto pensando alla “fase 2” - aggiunge il primo cittadino - quando potremo tornare ad uscire adottando però le dovute precauzioni: in questo senso ritengo che provvedere a dotare ogni cittadino di una mascherina sia responsabilità di un Comune».

A Villardora la consigliera di minoranza Franca Gerbi ha chiesto ufficialmente al sindaco Savino Moscia di acquistare e distribuire mascherine per tutti i residenti: «Forse in questo momento è difficile chiedere contributi, in quanto tanta gente è a casa e non ha disponibilità economica, mentre il Comune avrebbe la capacità di reperire questo materiale, come hanno fatto altri comuni». Il riferimento è alla raccolta fondi lanciata dal gruppo Alpini di Villardora, in collaborazione con associazioni e Comune, per l’acquisto di mascherine: una parte sarà donata all’ospedale di Susa, una parte alla popolazione. L’idea iniziale dell’amministrazione comunale era quella di provvedere alla parte mancante, in modo da arrivare ad una copertura totale dei residenti: «Ora valuteremo come comportarci - afferma il primo cittadino - anche sulla base del parere espresso dall’Anci Piemonte».

Nella gran parte degli altri comuni della bassa valle ha invece prevalso, per ora, un’altra scuola di pensiero: «Il Comune di Condove - osserva il sindaco Jacopo Suppo - ha distribuito 200 mascherine a commercianti, dipendenti comunali, volontari, carabinieri e medici di base: ci stiamo attrezzando per acquistarne altre che saranno consegnate ad un elenco di persone suggerito dai medici in quanto ritenute più bisognose. Ci siamo mossi così perché la nostra preoccupazione è che, con la mascherina, un cittadino possa sentirsi autorizzato ad andare in giro tutto il giorno, cosa che in questa fase non ci possiamo permettere. Dopodiché, se la Regione o lo Stato istituirà l’obbligo, mi dispiace ma dovrà anche accollarsi l’onere di fornircele: non è pensabile che ognuno si muova a macchia di leopardo e le acquisti sulla base del proprio sentimento, senza caratteristiche precise e uniformi. Tanto più che, di queste mascherine, non ne basta una a testa».

su Luna Nuova di venerdì 10 aprile 2020