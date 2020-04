Giaglione: scacciare il virus? Sì, ma con la musica

di CLAUDIO ROVERE

In paese c’è stato un primo caso di contagio di Covid, ma Giaglione, dall’alto della posizione isolata, sta continuando a godere di una quasi completa immunità al virus. La quarantena qui, dove il panorama verso valle è tra i più belli della nostra zona, forse è un po’ più sopportabile, ma alla lunga è pur sempre una reclusione. Così un gruppo di giovani, lo stesso che la scorsa estate aveva già messo in cantiere e realizzato “Da la seira a la matin”, evento musicale e di festa nell’ambito delle serate organizzate dalla banda musicale, ha pensato di coniugare in patouà giaglionese la moda di uscire sui balconi ed esprimersi con la musica, il canto o anche semplicemente un applauso. È nata così “La musica ansima al pogieul”, che è già andata in onda per tre domeniche consecutive, sempre alle 18, e che per questa settimana pasquale è stata spostata eccezionalmente a lunedì 13, Pasquetta.

«In questo momento un po’ difficile che stiamo attraversando, abbiamo deciso che la nostra voglia di far festa e il nostro essere amici non dovevano essere soffocati in quattro mura ma che, invece, avremmo potuto comunque portare un po’ di noi al di fuori, nel rispetto delle norme e del prossimo. Con questo spirito è nata “La musica ansima al pogieul”- spiegano gli organizzatori, Simone Givodano, Matteo Scoppatetra, Lara Scoppapietra, Linda Campo Bagatin, Michela Rey e Matteo Degiorgis - Abbiamo pensato che anche in quarantena avremmo potuto condividere momenti e buona musica, aspettando l’estate e la seconda edizioni del “Da la seira a la matin - Music Festival”, (chissà se potremmo farla…): abbiamo così deciso di proporre domenica 22 marzo un aperitivo in musica con associata una diretta su Instagram, lontani ma vicini, soli ma insieme. Abbiamo chiesto ad ognuno di procurarsi qualcosa da bere, da mangiare e di uscire sul balcone. Durante la diretta abbiamo consigliato di scrivere, postare foto, dirci cosa ognuno avrebbe voluto ascoltare».

I giovani giaglionesi anche lanciato un piccolo contest: pubblicare almeno una foto o una storia con l’hashtag #dalaseiraalamatin, taggando @ilgiaglioneseimbruttito su instagram. «Amando noi i creativi, avremmo raccolto le foto e, durante la serata del festival estivo, avremmo premiato le più belle. Mai avremmo pensato di riscuotere, anche stavolta, tanto successo. Chi non è di Giaglione ha potuto ascoltare la musica con la diretta, i giaglionesi invece sono riusciti a godersi tutto dal vivo sui loro balconi, grazie alle casse posizionate in modo da coprire buona parte del territorio giaglionese, sul balcone di Simone, in frazione S.Andrea».



Un atto così semplice, come quello di mettere musica, ci ha fatti sentire parte di una cosa sola - commentano i ragazzi - Lontani, ma un po’ più vicini e sicuramente meno soli. E questo lo abbiamo capito quando, finita la musica, da ogni balcone di Giaglione si è alzato un applauso. Non era un applauso per la scelta della musica, o per l’impianto audio che poi abbiamo saputo aver rallegrato anche paesi vicini come Venaus, Chiomonte e Gravere.. con quell’applauso noi ci siamo sentiti grati per aver portato una mezz’ora di leggerezza nella vita dei nostri compaesani e amici. In un periodo in cui, per la maggior parte delle persone, le giornate sono tutte uguali, avere un appuntamento fisso rende la settimana un po’ meno lunga».

Per questo motivo, in seguito anche alle richieste che sono arrivate, per le due domeniche successive l’appuntamento si è ripetuto con una parte seconda e parte terza, trasmesse questa volta in diretta su Facebook. Cosa che si ripeterà anche lunedì 13 aprile, sempre a partire dalle 18, per poi proseguire sempre la domenica, fino al termine dell’emergenza e della quarantena forzata.

Su Luna Nuova di venerdì 10 aprile 2020